Пока в камуфляже, но зато он уже ехал самостоятельно.

Из-за логистических издержек и таможенных пошлин компактные китайские электромобили типа Hongguang Wuling Mini EV не могут найти достойного распространения за пределами китайского рынка, но миру нужны доступные машины на электротяге, и ресурс Electrek предполагает, что готовящийся к анонсу Kia EV2 сможет стать таковым не только на родном для себя южнокорейском рынке.

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Источник видео: Shorts Car, YouTube

Скрытую за камуфляжными накладками машину запечатлели в уличном потоке в Южной Корее представители канала Shorts Car, распознав в нём прототип будущего Kia EV2. По их данным, в Южной Корее цены на этот высокий компактный хэтчбек на электротяге будут начинаться с отметки $14 500. Судя по видео, по своей компоновке машина будет напоминать знакомый россиянам Kia Soul. Вся интрига заключается в ёмкости тяговой батареи и предлагаемом запасе хода, ведь сделать недорогой электромобиль по силам многим компаниям, но наделить его приемлемой автономностью удаётся немногим. Именно тяговая батарея в современных электромобилях формирует от 30 до 50 % себестоимости, и чем дешевле машина, тем выше эта доля.