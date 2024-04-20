Условия иностранных инвестиций смягчаются.

Поскольку санкции США отрезали китайским компания доступ к американскому рынку капитала, «гора решила пойти к Магомету», если опираться на публикацию Reuters. Вчера власти КНР опубликовали ряд законодательных мер, направленных на привлечение в китайскую экономику иностранных инвестиций в сфере высоких технологий.

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Источник изображения: SMIC

По крайней мере, иностранным эмитентам будет позволено выпускать облигации, номинированные в юанях, а иностранные инвесторы смогут миновать ряд существующих ограничений, которые мешают им сейчас вкладывать средства в акции и облигации китайских эмитентов. Стратегические инвестиции со стороны иностранных компаний в капитал участников китайского рынка высоких технологий тоже станет проще реализовать. Над новыми правилами работали несколько китайских правительственных учреждений, включая Центральный банк и регуляторов в сфере оборота ценных бумаг.