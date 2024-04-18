И тогда же победить дефицит чипов для систем искусственного интеллекта.

Агентство Bloomberg успело прислушаться к высказываниям руководства TSMC на квартальной отчётной конференции, благодаря чему у нас появилась возможность убедиться, что оно по-прежнему рассчитывает на рост выручки по итогам текущего года на уровне более 20%, а капитальные затраты планирует уложить в прежние рамки $32 млрд.

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Источник изображения: TSMC

Проблему нехватки мощностей для выпуска компонентов систем искусственного интеллекта в TSMC признают, но считают возможным надеяться на её устранение только в 2025 году. К концу того же года компания рассчитывает приступить к массовому производству 2-нм продукции. Кто будет первым клиентом TSMC на этом этапе литографического прогресса, не уточняется, но Apple традиционно старалась в этом отношении опередить конкурентов.

Попутно руководство TSMC признало неизбежность снижения выручки в автомобильном сегменте по итогам текущего года, хотя ранее в этом сегменте прогнозировался рост. По всей видимости, автомобильный рынок не только победил дефицит чипов, но и начал затовариваться готовыми машинами. По крайней мере, для Китая эта ситуация уже характерна, а это крупнейший рынок планеты.