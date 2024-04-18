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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка TSMC в сегменте смартфонов последовательно сократилась на 16%
А её доля упала с 43 до 38 %.

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Как показала презентация TSMC, прилагаемая к квартальному отчёту, в прошлом квартале доля выручки компании от поставок компонентов в сегменте высокопроизводительных вычислений выросла до 46% по сравнению с 43% в прошлом квартале и 44% год назад. При этом сумма выручки TSMC на этом направлении последовательно выросла только на 3%, и по темпам роста она оказалась лишь на третьем месте. На втором месте был сегмент Интернета вещей с 5% роста выручки, а также сегмент потребительской электроники с впечатляющим ростом выручки на 33%.

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Источник изображения: TSMC

Впрочем, в относительном выражении для сегмента потребительской электроники мало что изменилось, поскольку его доля в общей структуре выручки осталась равна 2%.

Источник изображения: TSMC

На направлении смартфонов выручка TSMC последовательно сократилась на 16 %, её доля в общей структуре последовательно упала с 43 до 38 %. С другой стороны, год назад показатель достигал 34%, поэтому с такой базой для сравнения рынок смартфонов может говорить о некотором оживлении.

#финансы #полупроводники #tsmc #аналитики
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Доля Китая в выручке TSMC сократилась до 9%
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