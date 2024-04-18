Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC сократила долю 3-нм продукции в выручке первого квартала
С 15 сразу до 9 %.

реклама

Степень концентрации TSMC на выпуске чипов по передовым техпроцессам сложно недооценивать — в первом квартале они принесли компании 65% всей выручки, если учитывать 7-нм, 5-нм и 3-нм технологии. Последняя, впрочем, могла зависеть от заказов Apple, и если судить по сокращению её доли в выручке последовательно с 15 до 9 %, можно предположить, что спрос на смартфоны данной марки в первом квартале упал. Впрочем, это обычный сезонный спад, поскольку для рынка смартфонов четвёртый квартал является периодом высокого спроса, а за ним следует некоторое затишье — с учётом того, что Apple свои процессоры получает от TSMC за несколько месяцев до применения в товарных устройствах.

реклама

Источник изображения: TSMC

Зато в первом квартале до 37% выросла доля выручки TSMC от реализации 5-нм компонентов, она увеличилась как последовательно, так и год к году. На этом фоне 7-нм техпроцесс выглядит самым зрелым из продвинутых, и сейчас его доля в выручке не превышает 19%, хотя относительно первого квартала прошлого года (20%) она просела и не так значительно.

Источник изображения: TSMC

Среди зрелых техпроцессов 16-нм и 28-нм остаются для TSMC самыми значимыми с точки зрения влияния на выручку, поскольку они формируют 9 и 8 % соответственно. Популярность обоих неуклонно снижается, хотя ранее представители TSMC выражали уверенность, что компания сможет привлекать к ним своих клиентов ещё достаточно долго.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
+
Написать комментарий (0)
Чистая прибыль TSMC вернулась к росту впервые за три квартала
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
7
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
100
История деградации игровой серии Far Cry
24
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
27
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
12
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
382
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
128
Эксперты по БПЛА из РФ назвали главные недостатки "Укроланцета" RAM X и пообещали достойный ответ
2
Стараясь избежать высоких таможенных пошлин, китайские компании массово строят автозаводы в Европе
+
Удар Ирана по Израилю разрушил "многие" надежды ФРС США
5

Сейчас обсуждают

1 1
11:18
Я не сразу понял что нахожусь на портале overclockers эххх 🫣
На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
Lexagon
11:16
Правила русского языка не позволяют возобновить найм: https://gramota.ru/poisk?query=%D0%BD%D0%B0%D1%91%D0%BC&mode=all
СМИ: криптовалютные компании возобновили найм сотрудников после массовых сокращений
Ади Шакти
11:07
С..В..О... ЭТО НЕ ПРОСТО ВОЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ... ЭТО СПЕЦИАЛЬНАЯ ВСЕЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ ...С.В.О. ОПЕРАЦИЯ ОРКЕСТРИРОВАНА САМИМ ВЫСШИМ РАЗУМОМ ИМЕННО ТОГДА, КОГДА ЖДАТЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И НАДЕЯТЬСЯ, ...
«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
El Grechko
11:06
Так вот она, в студии. Весь твой текст - копипаста прошлых высеров, включая опровергнутый бред про то что сложность программирования под Cell - это редмондская пропаганда
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
Артём Николаев
11:06
А что прохайтек говорил про просадки Интела? Нашел только обратное - описание бага и разоблачение кукурузных мегагерц АМД при разгоне через спящий режим: https://www.youtube.com/watch?v=E8JAEaStEjY
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
Чато- -Бот
10:55
У Пейсраиля пусть ПВО просят, банки с огiркамi, кибуцники расстараются на огородах.
НАТО созывают совет с Украиной для обсуждения поставок систем ПВО
ExtenZ
10:53
таки вопрос, для бюджета до 50к что брать-то? мать+поц+память видеокарта gtx 1660ti + ssd nvme 512Gb есть
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
Argun
10:52
Не надоело стряпать эту чушь?
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
Aleksei Didenko
10:50
Интел выпускает последнее время один и тот же процессор только слегка разогнанный, да и те с браком
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
nukemall
10:50
Секреть не секреть, а средств ПВО у наты толком нет, американцы изначально упирали на то, что ПВО будут обеспечивать их ВВС, потому по части ЗРК у наты всё печально.
НАТО созывают совет с Украиной для обсуждения поставок систем ПВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем