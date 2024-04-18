С 15 сразу до 9 %.

Степень концентрации TSMC на выпуске чипов по передовым техпроцессам сложно недооценивать — в первом квартале они принесли компании 65% всей выручки, если учитывать 7-нм, 5-нм и 3-нм технологии. Последняя, впрочем, могла зависеть от заказов Apple, и если судить по сокращению её доли в выручке последовательно с 15 до 9 %, можно предположить, что спрос на смартфоны данной марки в первом квартале упал. Впрочем, это обычный сезонный спад, поскольку для рынка смартфонов четвёртый квартал является периодом высокого спроса, а за ним следует некоторое затишье — с учётом того, что Apple свои процессоры получает от TSMC за несколько месяцев до применения в товарных устройствах.

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Источник изображения: TSMC

Зато в первом квартале до 37% выросла доля выручки TSMC от реализации 5-нм компонентов, она увеличилась как последовательно, так и год к году. На этом фоне 7-нм техпроцесс выглядит самым зрелым из продвинутых, и сейчас его доля в выручке не превышает 19%, хотя относительно первого квартала прошлого года (20%) она просела и не так значительно.

Источник изображения: TSMC

Среди зрелых техпроцессов 16-нм и 28-нм остаются для TSMC самыми значимыми с точки зрения влияния на выручку, поскольку они формируют 9 и 8 % соответственно. Популярность обоих неуклонно снижается, хотя ранее представители TSMC выражали уверенность, что компания сможет привлекать к ним своих клиентов ещё достаточно долго.