Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Партнёрство с Microsoft стоило G42 возможности развивать бизнес в Китае
И предложенные американцами $1,5 млрд вряд ли покроют потери.

реклама

На этой неделе крупнейшая компания в ОАЭ, занимающаяся тематикой искусственного интеллекта — G42, объявила о заключении сделки с американской Microsoft, по условиям которой та вложит в капитал арабского партнёра $1,5 млрд и предоставит свою инфраструктуру Azure. В свою очередь, G42 позволит президенту Microsoft Брэду Смиту (Brad Smith) занять место в своём совете директоров. Какую часть акций Microsoft получит в результате этой сделки, не уточняется, но генеральный директор Пэн Сяо (Peng Xiao, на фото ниже) пояснил, что для G42 важнее партнёрство с Microsoft, чем собственно инвестиции.

Агентство Bloomberg при этом успело выяснить, что переговоры между Microsoft и G42 длились с прошлого года, и в них принимали участие высокопоставленные американские чиновники, которые склоняли арабскую компанию отказаться от своих китайских проектов в обмен на сохранение доступа к ускорителям вычислений NVIDIA американского происхождения.

реклама

Источник изображения: G42

Первоначально G42 рассчитывала не только предоставлять услуги на территории КНР, но и использовать ускорители вычислений китайской разработки. Чиновники США обработали руководство G42 таким образом, по словам представителей Bloomberg, что компании пришлось делать выбор между Китаем и США, хотя раньше она пыталась избегать такой постановки вопроса.

#microsoft #китай #искусственный интеллект #сделка #оаэ #g42 group
+
Написать комментарий (0)
Adobe внедрит ИИ в свой видеоредактор Premier Pro — он позволит добавлять и убирать объекты в кадре с помощью текстовых описаний
Стартап Vana представил платформу для «сдачи в аренду» данных с форума Reddit для обучения ИИ-систем
В следующем году NVIDIA спрос на ускорители вычислений будет измеряться 5,2 млн экземпляров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
111
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
13
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
16
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
60
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
6
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
62
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
136
Как спастись от летней жары — обзор способов
9

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
09:59
что так громко из за печки, а надрать жопу США слабо, вот херачим по Украине, но за это же придется отвечать, за тысячи погибших кто ответит и кто судьи?
Украина готова прекратить удары по НПЗ России, если Запад поставит семь батарей ЗРК Patriot
Bearcub
09:57
да пиши уже сразу 3000 чего уж там
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
Bearcub
09:56
Мясом берём мы, а как скот на улице ловят вас))) Твоя нитка которая держит уши как то это может объяснить?
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
AntonHT
09:55
Не читал этот бред от слова - вообще. Но, экономить на материнке это нужно быть тем еще олухом. Раньше, лет 15 назад, можно было, так как тогда не было такой жадности производителей буквально на всем....
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
Иван Горыныч
09:55
Лошадиную лаврушку боссы
Украина готова прекратить удары по НПЗ России, если Запад поставит семь батарей ЗРК Patriot
Aleksei Didenko
09:53
Бери платы ROG и не ошибëшься
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
Артём Николаев
09:53
А причем здесь программисты? Первые два слова в заголовке "зарплаты айтишников". Эникей тоже айтишник. От программистов столько жалоб на жизнь, сколько от рабочих в подвальной швейной фабрике Бангладе...
Зарплаты айтишников в РФ растут слишком медленно, ведь даже риелторы получают намного больше
Иван Горыныч
09:52
И тем не менее, 85% территории Украины и сегодня контролирует Хохол.🤣🤣🤣😂🤣😂
The Washington Post: Израиль при обстреле Ирана полагался на помощь союзников, чего нет у Украины
Иван Горыныч
09:48
Три погоста Севастополя и никаких очередей.
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
Иван Горыныч
09:46
По ходу мне насрать что там я вижу что здесь, а здесь имея подавляющее преимущество во всех компонентах, триада 8 месяцев, мясом брать райцентр Бахмут, а ту же Авдеевку, пригород Донецка с 2014. Не па...
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем