И предложенные американцами $1,5 млрд вряд ли покроют потери.

На этой неделе крупнейшая компания в ОАЭ, занимающаяся тематикой искусственного интеллекта — G42, объявила о заключении сделки с американской Microsoft, по условиям которой та вложит в капитал арабского партнёра $1,5 млрд и предоставит свою инфраструктуру Azure. В свою очередь, G42 позволит президенту Microsoft Брэду Смиту (Brad Smith) занять место в своём совете директоров. Какую часть акций Microsoft получит в результате этой сделки, не уточняется, но генеральный директор Пэн Сяо (Peng Xiao, на фото ниже) пояснил, что для G42 важнее партнёрство с Microsoft, чем собственно инвестиции.

Агентство Bloomberg при этом успело выяснить, что переговоры между Microsoft и G42 длились с прошлого года, и в них принимали участие высокопоставленные американские чиновники, которые склоняли арабскую компанию отказаться от своих китайских проектов в обмен на сохранение доступа к ускорителям вычислений NVIDIA американского происхождения.

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Источник изображения: G42

Первоначально G42 рассчитывала не только предоставлять услуги на территории КНР, но и использовать ускорители вычислений китайской разработки. Чиновники США обработали руководство G42 таким образом, по словам представителей Bloomberg, что компании пришлось делать выбор между Китаем и США, хотя раньше она пыталась избегать такой постановки вопроса.