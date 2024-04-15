Каждый пятый может потерять работу.

По данным сайта Electrek, сотрудники Tesla сейчас на уровне слухов обсуждают вероятность массового сокращения персонала компании, которое может достигать 20%. Примечательно, что объёмы поставок электромобилей данной марки в прошлом квартале сократились как раз на те самые 20%, тогда как складские запасы готовых машин продолжили расти из-за вялых продаж. Для автопроизводителя в таких условиях было бы логично сократить «лишних» сотрудников на автосборочном направлении. Тем более, что личная неприязнь Илона Маска (Elon Musk) к профсоюзам не позволяет сотрудникам Tesla эффективно отстаивать свои интересы в споре с работодателем.

реклама

Источник изображения: Tesla

Вторая новость на эту тему исходит с ресурса Business Insider, который утверждает, что на предприятии Tesla в Техасе сокращается продолжительность рабочих смен по сборке пикапов Cybertruck, которые начали выпускать только в конце прошлого года. До недавних пор их собирали в две смены по 12 часов каждая, но теперь продолжительность первой сократили на 1 час, а второй — на полтора часа. Возможно, это всего лишь необходимые для расширения производства технологические паузы, но если новый режим работы сохранится в течение продолжительного времени, то это может говорить о низком спросе на новинку Tesla.