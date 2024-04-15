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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На серийном электромобиле NIO ET7 будет предпринята попытка проехать 1100 км без подзарядки
Уже на этой неделе.

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По информации CnEVPost, китайская компания NIO наметила дебют обновлённой версии электрического седана ET7 на 25 апреля, поскольку в этот день начнёт работу Пекинский автосалон, хотя приём заказов на машину нового модельного года начнётся уже завтра. Помимо изменений в интерьере и комплектации, ET7 предложит клиентам возможность аренды тяговой батареи ёмкостью 150 кВт‧ч, которая выполнена по полутвердотельной технологии.

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Источник изображения: NIO

Батарея такой ёмкости, по замыслу производителя, позволит электромобилю преодолевать по 1100 км без подзарядки. В декабре прошлого года на предсерийном варианте ET7 с такой батареей два руководителя компании NIO смогли проехать 1044 км по дорогам общего пользования в Китае, сохранив к концу поездки запас хода ещё на 36 км. Завтра эксперимент будет повторён уже с использованием серийного варианта седана с такой же батареей. Перед его участниками стоит задача преодолеть 1100 км без подзарядки в реальных условиях.

#электромобили #китайские производители #тяговые аккумуляторы #nio #твердотельные аккумуляторы
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