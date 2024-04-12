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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для выживания Tesla электромобиль за $30 000 важнее роботизированного такси
Так считают аналитики Wedbush Securities.

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С подачи отдельных СМИ в обществе уже укоренилась идея о готовности Tesla отказаться от выпуска более доступного электромобиля стоимостью около $30 000 в пользу роботизированного такси. По крайней мере, представить последнее 8 августа этого года пообещал Илон Маск (Elon Musk), а о доступном электромобиле он официально давно не говорил, да и ранее делал это без привязки к конкретным срокам производства. Аналитики Wedbush Securities убеждены, что для бизнеса Tesla в целом выпуск доступного электромобиля в ближайшие полтора года куда важнее, чем вывод на рынок роботизированного такси.

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Источник изображения: Tesla

Если Tesla удастся в ближайшие 18 месяцев наладить выпуск электромобиля стоимостью $30 000, то в условиях жёсткой ценовой конкуренции со стороны китайских компаний это позволит американскому автопроизводителю не только привлечь новых клиентов, но и продолжить увеличение выручки. В ближайшие годы её прирост, как считают авторы прогноза, на 60% будет определяться именно продажами новой недорогой модели.

С роботизированным такси всё несколько проще с точки зрения влияния на бизнес Tesla. Такая машина, безусловно, будет востребована рынком, но с учётом регуляторных барьеров и сохраняющихся сложностей с разработкой автопилота, на рынке лишённое органов управления роботизированное такси Tesla появится в лучшем случае к 2030 году. И чтобы дожить до этого времени, компания должна наладить выпуск электромобиля стоимостью $30 000 уже к середине десятилетия, как считают представители Wedbush Securities.

#аналитика #tesla #электромобили tesla #автопилот #такси #беспилотное такси
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