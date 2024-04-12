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Новости Hardware Алексей Сычёв
Renesas перезапустила предприятие в Японии, которое простаивало почти десять лет
Теперь на нём будут выпускать востребованную силовую электронику.

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Возрождение японской национальной полупроводниковой промышленности, если опираться на официальный пресс-релиз Renesas Electronics, выражается не только в инициативах по организации производства на территории страны передовых 2-нм чипов. Упоминаемая компания вдохнула жизнь в предприятие в японском городе Кофу, которое простаивало с октября 2014 года и ранее занималось выпуском электронных компонентов с использованием кремниевых пластин типоразмеров 150 и 200 мм.

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Источник изображения: Renesas Electronics

В мае 2022 года Renesas приняла решение вложить почти $590 млн в модернизацию простаивающего предприятия. К октябрю прошлого года была завершена реконструкция так называемых «чистых помещений» для обработки кремниевых пластин в условиях повышенной чистоты, начался монтаж нового оборудования. Теперь предприятие Renesas в Кофу способно обрабатывать кремниевые пластины типоразмера 300 мм и выпускать современный ассортимент силовой электроники, которая востребована не только в сегменте электромобилей, но и при производстве серверного оборудования. Массовый выпуск продукции модернизированное предприятие начнёт со следующего года. Обновить уже имеющийся завод оказалось быстрее и дешевле, чем строить новый.

#полупроводники #электромобили #япония #renesas
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