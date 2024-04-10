Даже если всей суммы у неё сейчас нет.

За три года японские власти выделили на субсидирование национальной полупроводниковой отрасли $27,5 млрд, и хотя в абсолютном выражении эту сумму нельзя назвать рекордной по мировым меркам, относительно ВВП страны она достигает самой крупной доли среди прочих государств, занимающихся финансированием профильных проектов на своей территории из бюджета. Как отмечает Nikkei Asian Review, японские субсидии формируют 0,71% всего ВВП страны.

реклама

Источник изображения: Canon

США на субсидии за пять лет потратили почти в два раза больше денег, но на фоне ВВП данной страны эта сумма не превышает 0,21%. В Германии соответствующий показатель равен 0,41%, во Франции 0,2%, а Великобритания вообще довольствуется 0,04%. Впрочем, щедрость японских чиновников нужно чем-то подкреплять, поскольку в основном бюджете страны на субсидирование полупроводниковой отрасли предусмотрено в несколько раз меньше средств, чем обещано компаниям, строящим в Японии предприятия по выпуску чипов и сопутствующие исследовательские центры.

Власти страны намереваются направить на эти нужды часть тех средств, которые до 2050 года планируют привлечь в рамках программы по декарбонизации экономики. Всего за счёт выпуска целевых облигаций планируется собрать почти $132 млрд в течение десяти лет, некоторая часть этих денег как раз будет направлена на поддержку полупроводниковой промышленности, так как она формально может положительно влиять на уровень выбросов соединений углерода.