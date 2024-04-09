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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Гибриды BYD с системой DM-i пятого поколения смогут проезжать без дозаправки и зарядки по 2000 км
Слабым звеном станет водитель, которому придётся останавливаться по естественным причинам.

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Как поясняет CnEVPost, китайская компания BYD вовсе не считает гибридные транспортные средства тупиковой веткой эволюции, и в мае текущего года представит модель Seal 06, которая первой получит гибридную силовую установку DM-i пятого поколения. Она обеспечит машину способностью проезжать до 2000 км без дозаправки и зарядки, а средний расход топлива не превысит 3 литров на 100 км пути.

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Источник изображения: CnEVPost

Система DM-i представляет собой разновидность фирменной гибридной силовой установки BYD, которая ориентирована на максимальную топливную экономичность. Она позволяет приводить во вращения колёса как от электродвигателя мощностью 102 кВт (139 л.с.), так и от ДВС мощностью около 100 л.с. и рабочим объёмом 1,5 литра. На пятое поколение гибридных силовых установок параллельного типа постепенно начнёт переходить весь ассортимент моделей BYD, использующих ДВС. Разновидность DM-p в большей степени ориентирована на обеспечение высоких динамических характеристик, для неё вопросы экономичности вторичны.

#электромобили #китайские производители #byd #гибриды
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