И к 2030 году войти в тройку наиболее влиятельных держав в сфере ИИ.

По информации Reuters, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Yoon Suk Yeol) на этой неделе сообщил о намерениях страны вложить $6,94 млрд в развитие национальной отрасли искусственного интеллекта к 2027 году. Отдельно более $1 млрд будет вложено в поддержку корейских разработчиков ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Reuters

По итогам марта экспорт полупроводниковой продукции из Южной Кореи достиг максимального за предыдущий 21 месяц значения — $11,7 млрд, и данная статья доходов в целом принесла одну пятую всей экспортной выручки страны. Южная Корея обладает четвёртой по величине экономикой в Азии, и развитие национальной полупроводниковой отрасли имеет для неё огромное значение.

Президент Южной Кореи, выступая перед парламентариями, назвал происходящее на мировой арене «промышленной войной между нациями, в которой ставки очень высоки». Помимо ускоряющих вычисления чипов, Южная Корея вполне предсказуемо готова поддерживать разработку и выпуск новых поколений микросхем памяти типа HBM. Власти страны будут помогать участникам рынка формулировать правила безопасного применения технологий искусственного интеллекта, помимо прочего.

Южная Корея ставит перед собой цель к 2030 году оказаться в числе трёх наиболее влиятельных стран в сфере искусственного интеллекта, включая и поставки соответствующих компонентов, а также занять не менее 10% мирового рынка вычислительных решений. В последующие 30 лет страна намерена добиться такого же успеха в сегменте чипов для систем ИИ, какого достигла за предыдущие 30 лет на рынке памяти. Последствия недавнего землетрясения на Тайване, по словам южнокорейского лидера, на экономике его страны почти не сказались, но участникам рынка нужно быть готовыми к неожиданностям.