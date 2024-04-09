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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший глава Tesla осудил компанию за отказ от идеи выпуска массового электромобиля
И призвал не увлекаться «технологиями ради технологий».

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Комментариев из уст Илона Маска (Elon Musk), которые могли бы подтвердить отказ компании Tesla от идеи выпуска массового электромобиля стоимостью около $25 000, до сих пор не последовало, но приближённые ранее к этому автопроизводителю лица уже начали обсуждать эту тему, как поясняет Bloomberg. По крайней мере, предшественник Маска и один из основателей Tesla Мартин Эберхард (Martin Eberhard) выступил с осуждением соответствующих планов компании.

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Источник изображения: Tesla

Многие обыватели и отдельные представители СМИ настолько свыклись с нахождением Илона Маска во главе компании Tesla, что начали считать его её основателем, а ведь это далеко от истины. Компания была основана в 2003 году, и её первым генеральным директором до конца 2007 года оставался один из основателей Мартин Эберхард. По его мнению, решение Tesla отказаться от выпуска недорогого компактного электромобиля было ошибкой, и такая машина имеет куда более заметный рыночный потенциал, чем «гигантский пикап, который они делают».

Основатель Tesla также удивлён тем, что Toyota отстала в освоении рынка электромобилей, а ещё он признался, что годами с интересом следил за развитием бизнеса китайской BYD. В прошлом квартале, напомним, последней удалось обойти Tesla по количеству проданных электромобилей, хотя в текущем квартале статус кво был восстановлен. Бывший глава Tesla резюмировал, что компании следовало бы сосредоточиться на снижении себестоимости электромобилей, а не заниматься технологиями ради технологий. Высокая стоимость тяговых батарей, по словам Эберхарда, остаётся главной проблемой для электромобильной отрасли.

#tesla #илон маск #электромобили #электромобили tesla
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ev_rus
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Вадим (Nvidia Hater)
11:49
Ты как раз полный ноунейм -даже имени нет или оно Chat_gp ,такое ощущение что н тебе посты пишет.иначе непроходимую их тупизну не понять
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Мамед Иванович
11:48
Пришлось ставить перед компом унитаз, он огнеупорный
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Вадим (Nvidia Hater)
11:48
там он сгорел от разрыва пукана
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Вадим (Nvidia Hater)
11:47
да мне так то пофигу,я ради удовольствия для себя это делаю
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Ага, забавно это :D
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ev_rus
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