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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NIO введёт в оборот тяговые аккумуляторы, обеспечивающие запас хода 1000 км, к концу месяца
Их практическая ценность в Китае не так уж велика, как признался автопроизводитель.

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Китайская компания NIO решила не затягивать с выводом на рынок тяговых батарей полутвердотельного типа, выпуск которых начался недавно. По информации CnEVPost, руководство NIO решило ввести в оборот аккумуляторные батареи ёмкостью 150 кВт‧ч уже к концу апреля. Поскольку в продажу они не поступят из-за довольно высокой стоимости, сопоставимой с ценой среднего по характеристикам электромобиля данной марки, клиенты смогут получить к ним доступ через фирменные станции экспресс-замены батарей.

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Источник изображения: CnEVPost

Ценовая политика пока не уточняется, но даже руководство NIO признаёт, что в Китае практическая ценность батарей подобной ёмкости, обеспечивающих пробег без подзарядки на 1000 км, стремительно снижается по мере развития зарядной инфраструктуры и распространения станций экспресс-замены батарей, на которых водитель может за три минуты получить полностью заряженную тяговую батарею, даже не выходя из машины.

Как сообщают представители NIO, всё больше клиентов в Китае отдают предпочтение электромобилям с базовой тяговой батареей ёмкостью 75 кВт‧ч, не считая разумным доплачивать за более ёмкую батарею на 100 кВт‧ч. Впрочем, это не мешает самой компании сейчас проводить испытания для новых батарей ёмкостью 150 кВт‧ч, устраивая трансляцию с перегоном электромобилей из Сычуаня в Тибет. Маршрут протяжённостью более 2000 км будет преодолеваться на протяжении нескольких дней, а NIO будет вести трансляции с мест событий до 15 апреля в рекламных целях.

#электромобили #китайские производители #тяговые аккумуляторы #nio
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