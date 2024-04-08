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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC должна будет к 2028 году освоить в США выпуск 2-нм продукции
И построить три предприятия вместо двух.

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Агентство Reuters сегодня сообщило о принятом американскими властями решении выделить тайваньской TSMC субсидии на строительство трёх предприятий в Аризоне в размере $6,6 млрд, при этом сама компания обязана не только построить третье предприятие и увеличить свои затраты с $40 до $65 млрд, но и к 2028 году освоить на втором предприятии контрактный выпуск 2-нм чипов.

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Источник изображения: TSMC

Напомним, что первоначально речь шла о строительстве двух предприятий и выпуске 3-нм чипов во второй половине текущего десятилетия, но теперь власти США повышают ставки, требуя от TSMC построить и третье предприятие, которое должно быть введено в строй к 2030 году. Выпуск 2-нм чипов начнётся на втором предприятии с 2028 года, что позволяет предположить о необходимости его наличия на территории США к тому времени.

TSMC также рассчитывает построить в США линию по тестированию и упаковке чипов, что позволит избежать промежуточной отправки продукции на Тайвань. Поскольку 70% клиентов TSMC — это компании из США, им подобная степень локализации производства должна им понравиться. В форме льготных кредитов власти США предоставят TSMC ещё $5 млрд.

#сша #полупроводники #литографическое производство #tsmc #субсидии #аризона #закон о чипах
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