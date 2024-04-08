Цены начинаются от пяти миллионов рублей.

Агентство «Автостат» сообщило, что по итогам марта на рынке России было продано рекордное количество новых электромобилей: 2499 штук. Всего же за первый квартал было продано 5889 электромобилей, что в 3,6 раза больше результата аналогичного периода прошлого года. Надо полагать, определённое стимулирующее воздействие на российский рынок электромобилей оказали вступившие в силу с 1 апреля изменения в таможенном законодательстве, которые приведут к росту цен на импортируемые после этой даты машины.

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Источник изображения: Zeekr

Из 2499 проданных в марте новых электромобилей почти половина (1216 штук) несла на себе шильдики Zeekr — марка принадлежит китайскому холдингу Geely. Концерну Volkswagen удалось получить второе место с 269 электромобилями, но с существенным отставанием. Машины на электротяге этого немецкого бренда везутся в Россию из Китая, где производятся. На третьем месте расположился старожил в лице Tesla с 152 проданными в марте электромобилями, тоже во многом наличия китайского предприятия. Совместное предприятие Changan, Huawei и CATL, выпускающее электромобили под маркой Avatr, заняло четвёртое место с 140 реализованными в марте машинами. Электромобили Evolute российской сборки удостоились пятого места с 138 реализованными экземплярами по итогам марта.

Примечательно, что за год доля электромобилей на первичном авторынке России выросла с 1 до 1,7 %, как отмечают аналитики «Автостат». Не самый высокий показатель, но здесь важна положительная динамика, которую не останавливают ни рост цен, ни отсутствие необходимой для комфортной эксплуатации электромобилей в России инфраструктуры.