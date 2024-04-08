Последний этап пройден, можно начинать фактические продажи.

С выпуском так называемых «летающих такси» марки EHang в Китае произошла довольно забавная ситуация, как поясняет CnEVPost. Приём заказов на электрическую винтокрылую машину с возможностью вертикального взлёта и посадки по цене более $330 000 за штуку уже начался в прошлом квартале, а компания EHang объявила о получении разрешения на её массовое производство только в этом месяце.

реклама

Источник изображения: EHang

Речь идёт о летательном аппарате EH216-S, который способен поднять до 220 кг полезной нагрузки и перемещаться по воздуху в беспилотном режиме с крейсерской скоростью до 100 км/ч на высоте до 3000 м. Максимальная дальность полёта достигает 35 км, заряда батареи в среднем хватает на 21 минуту полёта. В салоне предусмотрены места для двух пассажиров. На экспортных рынках аппарат будет предлагаться по цене от $410 000.