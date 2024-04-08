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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайская NIO объяснила, как использует человекоподобных роботов при производстве электромобилей
Пока они просто прогуливаются вдоль конвейера и осматривают машины.

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Китайские конкуренты Tesla не стесняются копировать поведение своего американского соперника. Компания NIO, в частности, тоже выразила готовность начать использование человекоподобных роботов на производстве электромобилей, и уже продемонстрировала, как это происходит. По информации CnEVPost, китайский автопроизводитель начал применять человекоподобных роботов UBTech на автосборочных линиях для контроля за качеством сборки электромобилей.

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Источник изображения: NIO

Пока достаточно дорогие человекоподобные роботы вдоль конвейера NIO перемещаются со страховкой от падения, и манипуляций с комплектующими или электромобилями им не доверяют, но уже сейчас штатные видеокамеры роботов настроены на контроль качества готовой продукции NIO. Роботам уже под силу определять наличие брака в дверных замках электромобилей и ремнях безопасности, а также на корпусах фар. Они способны идентифицировать машину с бракованными комплектующими и сообщить об этом через корпоративную информационную систему.

В отдалённой перспективе NIO считает возможным полностью заменить людей на автосборочных конвейерах, но прежде автоматизация с использованием роботов должна пройти три стадии. На первой роботам будут подбираться посильные задачи. На второй будет повышаться эффективность применения роботов — они должны научиться справляться с вверенными задачами лучше людей. На третьем этапе будет формироваться основа для экономически эффективной замены людей на роботов, поскольку автоматизация должна давать ощутимый финансовый эффект. Непосредственно NIO собирается использовать роботов не только для контроля качества продукции, но и для логистических операций, а также на сборке агрегатов и электромобилей.

#электромобили #китайские производители #роботы #nio
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