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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Бывший шеф-дизайнер Apple и глава OpenAI хотят разработать персональное устройство для работы с искусственным интеллектом
И сейчас ищут деньги для реализации своего замысла.

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Слухи о намерениях бывшего шеф-дизайнера Apple Джони Айва (Jony Ive, на фото слева) и генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) создать стартап для разработки некоего персонального устройства, работающего с искусственным интеллектом, курсировали ещё с прошлой осени, но теперь The Information сообщает, что компаньоны приступили к поиску инвесторов. Стартап, у которого пока нет имени, намеревается привлечь до $1 млрд на разработку некоего персонального устройства, которое позволит пользователю работать с системами искусственного интеллекта.

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Источник изображения: TSMC

По некоторым данным, такое устройство даже может быть лишено дисплея, поэтому вряд ли речь идёт о банальном смартфоне, которые сейчас тоже активно обзаводятся функциями искусственного интеллекта. Джони Айв работал в Apple до 2019 года, после чего основал собственную компанию LoveForm, продолжавшую оказывать Apple консультационные услуги, но в 2022 году их сотрудничество прекратилось окончательно.

Можно предположить, что имена Сэма Альтмана и Джони Айва сами по себе способны привлечь крупные инвестиции в их общий стартап, и одним из предполагаемых инвесторов является фонд Thrive Capital, уже вложивший деньги в возглавляемую Альтманом компанию OpenAI, создавшую популярный чат-бот ChatGPT. Ведутся и переговоры с японской корпорацией SoftBank, которая является основным акционером Arm. Вдова Джобса Лорен Пауэлл (Laurene Powell) также может оказаться в числе инвесторов стартапа, поскольку Джони Айв являлся соратником сооснователя Apple и был с ним близко знаком.

#apple #искусственный интеллект #openai #стартап #сэм альтман #носимая электроника
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