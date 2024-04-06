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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel возьмётся за сокращение штата специалистов по маркетингу и продажам
Это является частью плана по снижению операционных расходов.

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Реформирование бизнеса, которое около трёх лет назад затеял генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), редко обходится без болезненных преобразований и сокращений персонала, поэтому публикация на страницах сайта CRN не стала сенсацией. В ней сообщается, что некоторое количество специалистов Intel по маркетингу и продажам будет вынуждено искать новую работу.

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Источник изображения: Adobe Stock

Масштабы сокращений не уточняются, но представители Intel выразили готовность всемерно поддерживать своих клиентов и партнёров. Ещё в октябре 2022 года Гелсингер объявил о необходимости сокращений расходов на $3 млрд в год, пообещав за последующие три года добиться совокупной экономии в $10 млрд. Очевидно, затраты на персонал в сфере маркетинга и продаж также оказались с числе тех статей корпоративного бюджета, на которых решено экономить.

#intel #финансы #сокращения #маркетинг
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