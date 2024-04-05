Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае начался выпуск тяговых батарей с запасом хода более 1000 км
Они способны хранить 150 кВт‧ч электроэнергии.

реклама

По информации CnEVPost, на этой неделе компания NIO провела церемонию запуска серийного производства тяговых батарей с полутвердотельным электролитом, которые обладают ёмкостью 150 кВт‧ч и обеспечивают запас хода более 1000 км по циклу CLTC для целого ряда различных электромобилей. В принципе, представители марки на седане ET7 с прототипом такой батареи проехали в реальных условиях по дороге в Китае 1044 км, но температура воздуха за бортом оставалась положительной, поэтому судить о морозостойкости батареи такого типа сложно.

реклама

Источник изображения: Weibo

Как отмечалось ранее, стоимость самой батареи подобной ёмкости будет измеряться несколькими десятками тысяч долларов США, поэтому в оборот она будет с этого квартала вводиться через систему фирменного лизинга NIO. По сути, это будет аренда батареи, поскольку её можно будет менять на фирменных станциях на заряженную, хотя вряд ли подобная модификация сразу получит большое распространение.

#электромобили #китайские производители #тяговые аккумуляторы #nio
+
Написать комментарий (0)
На фоне стагнации рынка электромобилей в США пошли вверх объёмы продаж гибридов
Лишь 40% оформивших заявки на электромобиль Xiaomi SU7 реально его купят
CATL будет снабжать китайские электробусы Yutong батареей с ресурсом 1,5 млн км пробега
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
180
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
6
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
12
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
207
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
62
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
99
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
41
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
1

Сейчас обсуждают

AndyNebula
11:31
...обычно говорят те, кто ставит магнитики на счетчик электроэнергии.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис был ранен ножом после встречи с местными жителями
AndyNebula
11:29
Главно сразу похлопать глазками и сказать: "...Мы тут ни при чем - это ИГИЛ и точка!"
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Михаил Авраменко
11:27
Дают отличный повод ВКС РФ как можно чаще использовать высокоточное оружие.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Vorvort
11:26
Отвечаю не тебе - ты отбитый зеленый фанатик - это факт, пишу для остальных читателей. Здоровые люди не оскорбляют оппонентов и не ходят в тему Radeon 7000 хейтить куратора и доказывать что их любимка...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
AndyNebula
11:26
Ваша кодла и не прекращала её - видео с Украины, как ловят "нерабов", полно)
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Илья Верюк
11:26
Без трассировки 3060. Не нужна поэтому опять 6600
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
Чаtо - Боt
11:25
Кац, иди сдавайся.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
OgoGoLog
11:23
С НАТО воевать пехотой не будут. Когда же до вас дойдет то.
НАТО создаст миссию по Украине без прямого вмешательства в конфликт
Zeb_Joker
11:20
Ротврот, долго ты ещё позориться тут будешь? Рейтинг твоей "статьи" (высер больного фанатика) как бы намекает, что все перечисленные факты лишь твои коричневые фантазии. . Все смеются над тобой, как н...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Obscury
11:20
Дискредитируешь? Получается по-твоему РФ осуществила в 2022 году вторжение или незаконную интервенцию?
Столтенберг: Киев не запрашивал ввода войск НАТО на Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем