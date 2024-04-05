Они способны хранить 150 кВт‧ч электроэнергии.

По информации CnEVPost, на этой неделе компания NIO провела церемонию запуска серийного производства тяговых батарей с полутвердотельным электролитом, которые обладают ёмкостью 150 кВт‧ч и обеспечивают запас хода более 1000 км по циклу CLTC для целого ряда различных электромобилей. В принципе, представители марки на седане ET7 с прототипом такой батареи проехали в реальных условиях по дороге в Китае 1044 км, но температура воздуха за бортом оставалась положительной, поэтому судить о морозостойкости батареи такого типа сложно.

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Источник изображения: Weibo

Как отмечалось ранее, стоимость самой батареи подобной ёмкости будет измеряться несколькими десятками тысяч долларов США, поэтому в оборот она будет с этого квартала вводиться через систему фирменного лизинга NIO. По сути, это будет аренда батареи, поскольку её можно будет менять на фирменных станциях на заряженную, хотя вряд ли подобная модификация сразу получит большое распространение.