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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel назвал миллиардные убытки компании оправданной ценой возвращения технологического могущества США
Главное — дождаться 2027 года, когда жизнь наладится.

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Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), как сообщает South China Morning Post, довольно быстро взял на вооружение тематику национальной безопасности США, описывая усилия возглавляемой им компании по сокращению отставания от азиатских производителей чипов. Он заявил, что половина всех полупроводниковых компонентов в мире производится буквально в 100 км от китайской территории, и это очень ненадёжная пропорция. Недавнее землетрясение на Тайване Гелсингер тоже использовал в качестве одного из примеров, призванных западные страны ускорить строительство предприятий по выпуску чипов на своей территории.

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Источник изображения: AFP

Только Intel, по словам её руководителя, способна наладить выпуск передовых чипов среди западных компаний. Он убеждён, как уже отмечалось ранее, что к 2027 году Intel добьётся операционной безубыточности в сфере производства чипов, а затем начнёт получать неплохую прибыль. Сейчас проблема заключается в том, что для сокращения отставания от азиатских конкурентов Intel вынуждена инвестировать огромные суммы денег.

На протяжении трёх десятилетий Тайвань, Южная Корея, Япония и КНР использовали все доступные им меры привлечения на свою территорию бизнеса по выпуску чипов, как отметил Гелсингер. Тот же Тайвань, по его словам, в итоге превратился в технологический центр мира. Если в 90-е годы прошлого века 40% чипов выпускалось на территории США, то теперь этот показатель ниже 10%.

Глава Intel верит, что экспортные ограничения США помогут стране и компании в отдельности сохранить технологическое превосходство над Китаем после 2025 года, когда Intel уже будет располагать самыми продвинутыми технологиями производства чипов в мире. Китайский рынок сохранит привлекательность для западных компаний, поскольку он формирует 25% мирового, но глава Intel считает важным консолидировать усилия западных стран по ограничению доступа китайских компаний к передовым технологиям производства чипов. Япония, США и Европа могут сообща определять технологическое развитие всей планеты, как убеждён Гелсингер.

#intel #сша #полупроводники #китай #санкции #пэт гелсингер
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