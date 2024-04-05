Расширение санкций идёт по обкатанному сценарию.

Сентябрьский прецедент с появлением на китайском рынке выпущенных SMIC по 7-нм технологии мобильных процессоров Hisilicon Kirin американские чиновники давно расследовали, в качестве вывода заявив о наличии у китайских производителей некоторого количества продвинутого оборудования для выпуска таких чипов в скромных объёмах, а также успокоив солидарную с ними общественность предположением о том, что рано или поздно оборудование придёт в негодность, и угроза для национальной безопасности США сама собой исчезнет.

Как отмечает Reuters, в начале следующей неделе представляющий интересы Министерства торговли США Алан Эстевез (Alan Estevez) отправится в Нидерланды, чтобы обсудить с местными чиновниками синхронизацию усилий по ограничению технологического развития КНР. Американским компаниям уже запрещено обслуживать своё оборудование, проданное китайским клиентам ранее. США хотят, чтобы Нидерланды ввели аналогичное требование для ASML — крупнейшего поставщика литографических сканеров в мире, который по итогам прошлого года 29% всей выручки получил на территории КНР.

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Источник изображения: Reuters

Как ожидается, в ходе переговоров американский чиновник планирует обсудить расширение списка китайских предприятий, которым запрещено получать профильное оборудование из США и Нидерландов. Китайская сторона не раз обвиняла власти США в злоупотреблении понятием «национальной безопасности» для банального экономического подавления своих геополитических конкурентов.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, (Mark Rutte), помимо прочего, является первым кандидатом на пост следующего генерального секретаря НАТО, поэтому вопрос российской угрозы он продвигает уже сейчас через призму поставок оборудования для производства чипов в Китай. По мнению политика, КНР может снабжать полупроводниковыми компонентами двойного назначения российских производителей электроники, а это ставит под угрозу, по его мнению, национальную безопасность Нидерландов.