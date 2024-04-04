Гарантийный срок достигнет 15 лет.

Одной из психологических преград при покупке электромобиля для многих автовладельцев является беспокойство по поводу деградации тяговой батареи и её эксплуатационного ресурса. Во многом из-за непредсказуемости этого параметра вторичный рынок электромобилей пока не может предложить чётких критериев оценки остаточной стоимости подержанных машин на электротяге.

Тем интереснее звучит новость, распространяемая китайскими компаниями CATL и Yutong, на которые ссылается CnEVPost. Производитель тяговых батарей CATL и производитель коммерческой автотехники Yutong сотрудничают с 2012 года, и электробусы этой марки сейчас поставляются в более чем 40 стран мира, оснащаясь именно тяговыми аккумуляторами CATL.

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Источник изображения: Yutong

Партнёры разработали тяговые батареи для коммерческой техники, которые способны на протяжении первых 1000 циклов перезарядки не терять ёмкость, а в целом могут функционировать на протяжении не менее 15 лет или 1,5 млн км пробега. По крайней мере, производителем гарантируется именно такой ресурс. В более бюджетном исполнении подобные батареи способны служить на протяжении 10 лет и преодолевать в составе транспортного средства 1 млн км. Помимо электробусов, данные батареи будут устанавливаться на грузовики различной грузоподъёмности.