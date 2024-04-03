Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla хоть и сократила объёмы поставок электромобилей, всё равно стала лидером мирового рынка
Но ситуацию нельзя назвать благополучной.

реклама

Китайская компания BYD основную часть своих электромобилей реализует на территории Китая, но это не помешало ей по итогам прошлого квартала обойти Tesla по количеству отгруженных транспортных средств данного типа и стать мировым лидером по данному критерию. Как сообщает Electrek, итоги первого квартала позволили Tesla добиться реванша и вернуть себе первое место на мировом рынке электромобилей.

реклама

Источник изображения: Tesla

Если BYD по итогам прошлого квартала увеличила объёмы поставок электромобилей на 13,4% до 300 114 штук в годовом сравнении, то для Tesla отрицательная динамика в виде сокращения объёмов реализации электромобилей на 8% до 386 810 штук всё равно символизирует превосходство над китайским конкурентом. Впрочем, проблем у американской компании предостаточно. Мало того, что объёмы реализации электромобилей сократились на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так ещё и объёмы производства машин в первом квартале оказались существенно выше объёмов реализации. В частности, выпустив по итогам первого квартала 433 371 электромобиля, компания смогла продать только 386 810 из них. Получается, что 46 561 электромобиль к концу квартала ещё не нашёл своего покупателя, и это может красноречиво свидетельствовать о проблемах со спросом на продукцию Tesla.

#аналитика #tesla #электромобили #электромобили tesla #byd
+
Написать комментарий (0)
Дебют самой быстрой версии Tesla Model 3 может состояться со дня на день
Контрактное производство чипов для Intel пока остаётся глубоко убыточным
Лишь 40% оформивших заявки на электромобиль Xiaomi SU7 реально его купят
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как правильно проверять батарейки мультиметром
33
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
120
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
314
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
46
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
109
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
26
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
21
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
27

Сейчас обсуждают

Алексей Козлов
09:09
тянет, но до 1080p! Если вам надо ultra 2К и много фпс, то будьте добры, как раньше, начать с 4070 и выше. 4060 прекрасная карточка в своём классе
В марте RTX 3060 остаётся самой популярной видеокартой в Steam, RTX 4060 набирает популярность
Антон Филимонов
09:03
Прежде чем чтор-то написать - надо хоть включать мозг
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Павел Жданов
08:59
XD
Разработчик софта «МойОфис» снизил выручку на 43,8% и получил огромные убытки в 2023 году
Nikita Balaban
08:55
Настолько всё высосал из пальца , шо просто пздц , не пиши больше такой бред я даже и половины не прочёл , автор я знаю твоех отцов , классные мужики , как ты у них получился ?
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Китя
08:54
А должно быть 2 А. Молодец садись оценка 2.
Как правильно проверять батарейки мультиметром
VirussX
08:53
Педрилкину сто х@ёв на воротник.
Блинкен не исключил возможности возобновления диалога США с РФ, если политика Москвы изменится
Vito Vago
08:49
Только наводят через свои спутники, а так "не поддерживают"...
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме не поддерживают удары по НПЗ России
Виктор Ворон
08:44
Смотрим HTC A102 и ищем отличия))) Цена ~19 тыр
Российский планшет Kvadra_T поступил в продажу по цене 42 тысячи рублей
Джон Коннор
08:39
Владельцы АМД вежливые люди. Никого тут не оскорбили. А вот владельцы Нвидии постоянно обзываются и переходят на личности. В том числе ты. Подцмай над этим.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
GumanoidT
08:20
/В своё время GeForce RTX 2080 SUPER была самой быстрой потребительской видеокартой на рынке, тогда как сегодня балом правил GeForce RTX 4090/ За что вы так 2080 Ti обидели?
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем