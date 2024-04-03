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Китайская компания BYD основную часть своих электромобилей реализует на территории Китая, но это не помешало ей по итогам прошлого квартала обойти Tesla по количеству отгруженных транспортных средств данного типа и стать мировым лидером по данному критерию. Как сообщает Electrek, итоги первого квартала позволили Tesla добиться реванша и вернуть себе первое место на мировом рынке электромобилей.
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Если BYD по итогам прошлого квартала увеличила объёмы поставок электромобилей на 13,4% до 300 114 штук в годовом сравнении, то для Tesla отрицательная динамика в виде сокращения объёмов реализации электромобилей на 8% до 386 810 штук всё равно символизирует превосходство над китайским конкурентом. Впрочем, проблем у американской компании предостаточно. Мало того, что объёмы реализации электромобилей сократились на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так ещё и объёмы производства машин в первом квартале оказались существенно выше объёмов реализации. В частности, выпустив по итогам первого квартала 433 371 электромобиля, компания смогла продать только 386 810 из них. Получается, что 46 561 электромобиль к концу квартала ещё не нашёл своего покупателя, и это может красноречиво свидетельствовать о проблемах со спросом на продукцию Tesla.