Но ситуацию нельзя назвать благополучной.

Китайская компания BYD основную часть своих электромобилей реализует на территории Китая, но это не помешало ей по итогам прошлого квартала обойти Tesla по количеству отгруженных транспортных средств данного типа и стать мировым лидером по данному критерию. Как сообщает Electrek, итоги первого квартала позволили Tesla добиться реванша и вернуть себе первое место на мировом рынке электромобилей.

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Источник изображения: Tesla

Если BYD по итогам прошлого квартала увеличила объёмы поставок электромобилей на 13,4% до 300 114 штук в годовом сравнении, то для Tesla отрицательная динамика в виде сокращения объёмов реализации электромобилей на 8% до 386 810 штук всё равно символизирует превосходство над китайским конкурентом. Впрочем, проблем у американской компании предостаточно. Мало того, что объёмы реализации электромобилей сократились на 8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так ещё и объёмы производства машин в первом квартале оказались существенно выше объёмов реализации. В частности, выпустив по итогам первого квартала 433 371 электромобиля, компания смогла продать только 386 810 из них. Получается, что 46 561 электромобиль к концу квартала ещё не нашёл своего покупателя, и это может красноречиво свидетельствовать о проблемах со спросом на продукцию Tesla.