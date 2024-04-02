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Издание South China Morning Post взялось немного расширить недавнюю публикацию Bloomberg, в которой рассказывалось об усилиях китайских компаний по достижению национального суверенитета в вопросе производства передовых с точки зрения литографии чипов.
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Китайское издание добавляет, что попытки заменить оборудование ASML нидерландского производства предпринимает компания Naura Technology, которая до сих пор специализировалась на выпуске оборудования для травления кремниевых пластин и нанесения покрытий. Теперь она якобы собрала небольшую группу инженеров, которым поручено заняться разработкой литографических систем для нужд китайской полупроводниковой промышленности. Представители Naura подобные слухи опровергли.