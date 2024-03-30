Статистика за квартал наверняка будет раскрыта на следующей неделе.

В четвёртом квартале Tesla формально начала поставки электрических пикапов Cybertruck, но тогда речь шла буквально о штучных экземплярах. В этом квартале предприятие компании в Техасе должно было выйти на сборку до 1000 пикапов в неделю, и уже через несколько дней мы можем увидеть первую официальную статистику по объёмам производства новой модели. Пока же, как отмечает Electrek, о темпах экспансии производства Cybertruck можно судить по итогам облётов территории предприятия Tesla на квадрокоптере отдельными энтузиастами, которые наблюдают по сотне готовых Cybertruck на стоянке с готовой продукцией.

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Источник изображения: Brad Sloan

Впрочем, процесс наращивания темпов сборки новой модели не лишён недостатков, поскольку многие владельцы Cybertruck жалуются на различные дефекты, а отдельные даже сталкиваются с серьёзными поломками на новых машинах вроде отказа заднего электродвигателя. Его замена растягивается на несколько недель, и некоторые «счастливчики» утверждают, что в сервисе Cybertruck проводит больше времени, чем у своих владельцев.

Отдельные дефекты вызваны именно оплошностями сборки. Например, неравномерность дверных зазоров, как признал Илон Маск (Elon Musk) возникла из-за недостаточного момента затяжки винтов крепления дверных фиксаторов. На сервисе эту проблему можно устранить за пять минут, как успокоил глава Tesla, а на конвейере уже внедрён дополнительный контроль за усилием затяжки. Массовое производство любой новой модели транспортного средства сталкивается с такими сложностями, и Tesla Cybertruck в этом смысле не уникален.