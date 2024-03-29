Это примерно столько же, как и год назад.

С начала этого года акции Tesla упали в цене почти на 30%, и это демонстрирует, что инвесторы перестали слепо верить в успех компании. Ценовые войны на крупнейших рынках по сбыту электромобилей и снижение спроса создают не самые благоприятные условия для развития бизнеса компании. По некоторым оценкам, в текущем квартале Tesla удалось поставить на рынок от 420 до 425 тысяч электромобилей. Это почти столько же, сколько было поставлено год назад, и в таких условиях Tesla уже не приходится рассчитывать на полуторакратный рост объёмов реализации машин каждый год.

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Источник изображения: Tesla

Лишь самые оптимистичные из биржевых аналитиков называют ориентир в 457 000 отгруженных компанией Tesla по итогам первого квартала электромобилей. Каким будет реальный показатель, станет известно уже к середине следующей недели, когда компания опубликует официальную статистику. На китайском рынке с начала этого года объёмы продаж электромобилей всех марок в совокупности выросли только на 10%, и не факт, что Tesla удастся оказаться в числе лидеров, поскольку конкуренция здесь очень сильна. В Калифорнии компания столкнулась с проблемами при выпуске электромобилей, поэтому сложности не ограничиваются одним лишь вялым спросом в Китае.