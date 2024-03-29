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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году объёмы поставок смартфонов вернутся к росту и достигнут 1,2 млрд штук
Дно уже пройдено, как считают аналитики Counterpoint Research.

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Аналитики Counterpoint Research заявляют, что спад на рынке смартфонов завершился в прошлом году, и в текущем объёмы поставок вырастут на 3% до 1,2 млрд штук. В последующие годы тоже будет наблюдаться осторожная положительная динамика, поэтому можно сказать, что дно рынка было пройдено в прошлом году.

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Источник изображения: Counterpoint Research

При этом по ценовым сегментам динамика будет неравномерной. Во-первых, смартфоны стоимостью менее $150 в текущем году сократят объёмы поставок на 4%. Ценовой диапазон от $150 до $249 окажется одним из наиболее активно растущих (+11%), преимущественно за счёт стран Латинской Америки, Африки, Индии и Ближнего Востока. В среднем диапазоне от $250 до $599 прирост объёмов поставок смартфонов ограничится только 2%, а максимальный прогресс продемонстрируют смартфоны стоимостью от $600 до $799, которые прибавят в объёмах поставок по итогам текущего года сразу 17%.

Этому будет способствовать как распространение функций искусственного интеллекта в старших моделях, так и растущий спрос на модели с гибким дисплеем. Географически продукция Apple будет неплохо востребована в Индии, а Huawei в данном ценовом сегменте будет активно прибавлять на домашнем рынке КНР.

#смартфоны #аналитика #counterpoint research
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