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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Китае насчитывается 129 производителей электромобилей и гибридов
Из них только 20 занимают долю рынка более 1%.

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Рассказывая о том, насколько рискованным было решение Xiaomi выйти на китайский рынок электромобилей, агентство Bloomberg ссылается на данные китайской статистики, которые гласят, что из 129 присутствующих на китайском рынке производителей гибридов и электромобилей долей более 1% могут похвастать только 20 марок. Безусловным лидером является BYD с 32,9% рынка, но эта компания самостоятельно производит тяговые батареи в огромных количествах, и уже это обстоятельство даёт ей существенное преимущество.

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Источник изображения: Bloomberg

Xiaomi тоже вкладывает серьёзные средства в разработку собственных автокомпонентов, но пока сборку дебютной модели электромобиля SU7 она доверила подрядчику, ограничив тем самым собственную прибыль. Примечательно, что американская Tesla пока удерживает 8,4% рынка электромобилей и гибридов в Китае, хотя её продукция в плане адаптации под вкусы местных потребителей сильно отстаёт от изделий китайских марок. По всей видимости, Tesla удаётся удерживаться в числе лидеров за счёт агрессивной ценовой политики. Немецкие BMW и Volkswagen обладают локальными производствами в КНР, а потому пока могут претендовать на долю рынка свыше 1%, в случае с последним она вообще достигает 2,6%. Многие участники китайского рынка электромобилей считают, что на нём неизбежна консолидация с исчезновением более мелких производителей.

#аналитика #китай #электромобили #китайские производители #гибриды
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