Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
США влияют на союзников с целью запрета обслуживания оборудования для производства чипов в Китае
Только так можно будет добиться успеха в санкциях, по мнению чиновников.

реклама

По информации Reuters, американские чиновники на этой неделе более чётко дали понять своим геополитическим союзникам, что не одобряют оказание западными компаниями услуг китайским производителям чипов по обслуживанию проданного ими ранее оборудования для выпуска чипов определённой номенклатуры. Заместитель министра торговли США Алан Эстевез (Alan Estevez) буквально заявил, что его ведомство «определяет, что можно обслуживать, а что нельзя».

реклама

Источник изображения: Applied Materials

Как поясняет источник, компании из Нидерландов и Японии сохранили возможность обслуживать своих клиентов в Китае даже после введения запрета на поставку нового оборудования для производства чипов. Поскольку США надеются на способность эксплуатируемого в Китае оборудования для производства чипов определённого класса рано или поздно износиться, то они вынуждены следить за блокировкой соответствующих услуг со стороны поставщиков оборудования из третьих стран.

#сша #полупроводники #китай #санкции #япония #нидерланды
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Ещё один танк M1 Abrams подбит в зоне СВО в районе Бердычей
Путин — о Западе: для нас нет недружественных стран, есть недружественные элиты в этих странах
Инфраструктурные проблемы Индии мешают её превращению в крупного производителя чипов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
14
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
79
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
12
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
31
Собираем мощный и надежный игровой ПК для практичного геймера, который умеет считать деньги
26
Horizon Forbidden West - дважды на те же грабли (субъективный обзор игры)
18
10 процессоров AMD для любого кошелька, которые идеально подходят для игровой сборки весной 2024г
27
10 процессоров Intel для сборки бюджетного ПК и ультимативной игровой системы за 500 000 рублей
7
Выход из позиционного тупика СВО - иракский сценарий в прорыве глубокой обороны ВСУ ч.1
18
Разбираемся, можно ли выжить на SSD объемом 120 ГБ в 2024 году и как сэкономить место на диске C:\
18

Сейчас обсуждают

вован1
04:44
Почему-то в советское время на думали делать надписи на вражьем языке. А как-то обходились своим)
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
nukemall
04:30
Эта студенческая поделка нахрен никому не нужна, потому её ещё десять лет могут по выставкам возить без всякого результата. Была подобная шляпа под названием "Клоун", что ли, взяли ГАЗ-66, поставили д...
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
nukemall
04:23
О, любимый хрюк дуркаинской пропаганды, в 2014 году укронацики про 5 миллионов мрiяли. Миллион они уже призвали и половину потратили, столь успешно, что следующий миллион приходится на улицах вылавлив...
Ещё один танк M1 Abrams подбит в зоне СВО в районе Бердычей
nukemall
04:11
Да не свисти, линуксы это такая ароматная куча застарелых корявых библиотек и API, не исправляемых десятилетиями ошибок и прочего дерьма, что смотреть тошно.
О Xbox series V - портативной консоли от Microsoft
nukemall
03:45
Да это укробот тупой, он тут по тры хрывни за комментарий зарабатывает.
Спутники зафиксировали танкеры КНДР направляющиеся в российский порт
nukemall
03:38
Я не так давно заряжал батарейки для пульта телевизора обычной зарядкой для Ni-MH аккумуляторов, лень было в магазин идти, часа три заряжались, потом пару месяцев ещё поработали.
Можно ли заряжать обычные одноразовые батарейки
Валерий Шевчун
03:30
Я надеюсь ГАЗ возьмётся за проект внедорожник Стрела, который презентуют который год на форуме Армия... )))
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
daem0ns
03:27
>>>В ВС ВСУ заявили, что могут перехватывать российские гиперзвуковые ракеты>>> конечно могут!!! Наземные объекты поражения, уверенно перехватывают наши ракеты на конечной точке траектории полёта...
В ВС ВСУ заявили, что могут перехватывать российские гиперзвуковые ракеты
daem0ns
03:19
а у тебя уже очко заиграло?? небоись, тебя не мобилизуют. Армии не нужны дебилы, дристуны-всёпропальщики и потенциальные предатели.
Ещё один танк M1 Abrams подбит в зоне СВО в районе Бердычей
Вячеслав Егоров
03:15
Разношу твой высер в пух и прах одним фактом. В соседней сборке этого "умного" менеджера днс, используется ОЕМ камень на am5... Ой ой ой, а как же так вышло?)))
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем