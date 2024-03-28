Только так можно будет добиться успеха в санкциях, по мнению чиновников.

По информации Reuters, американские чиновники на этой неделе более чётко дали понять своим геополитическим союзникам, что не одобряют оказание западными компаниями услуг китайским производителям чипов по обслуживанию проданного ими ранее оборудования для выпуска чипов определённой номенклатуры. Заместитель министра торговли США Алан Эстевез (Alan Estevez) буквально заявил, что его ведомство «определяет, что можно обслуживать, а что нельзя».

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Источник изображения: Applied Materials

Как поясняет источник, компании из Нидерландов и Японии сохранили возможность обслуживать своих клиентов в Китае даже после введения запрета на поставку нового оборудования для производства чипов. Поскольку США надеются на способность эксплуатируемого в Китае оборудования для производства чипов определённого класса рано или поздно износиться, то они вынуждены следить за блокировкой соответствующих услуг со стороны поставщиков оборудования из третьих стран.