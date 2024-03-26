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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Компания Dell сократила штат сотрудников из-за падения продаж ПК
Работу потеряло 6650 человек.

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В понедельник, 25 марта, компания Dell заявила о реорганизации и сокращении числа рабочих мест. Это связано с падением спроса на персональные компьютеры и сокращением выручки корпорации на 11% за последний квартал. Увеличение количества уволенных сотрудников ожидается в ближайшем будущем.

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По состоянию на 2 февраля текущего года численность персонала корпорации насчитывала примерно 120 тысяч человек. По сравнению с предыдущим годом это количество уменьшилось на 6650 человек. Непопулярное решение Dell вызвано двухлетним спадом спроса на ПК, который значительно сказался на её финансовом благополучии и вызвал неоднозначную реакцию среди акционеров.

В рамках проведённого в понедельник брифинга Dell обнародовала прогнозы по отношению к своему подразделению клиентских решений (CSG), которые занимается производством ПК. Ожидается, что выручка от этого бизнес-сектора покажет умеренный рост в текущем финансовом году, несмотря на снижение, зафиксированное в четвёртом квартале прошлого года.

Аналитики из Dell полагают, что в 2025 году рыночный спрос и уровень конкуренции будут улучшаться. В сочетании с адаптивной ценовой политикой это должно помочь Dell восстановить своё присутствие на рынке ПК. Но представители компании также предсказывают рост стоимости компонентов, что может увеличить издержки производства.

Перемены затронули и партнёрство Dell с VMware после того, как последняя компания была куплена корпорацией Broadcom за сумму в 69 миллиардов долларов. Это событие поставило под вопрос будущее совместных проектов и потребовало от Dell переосмысления своей стратегии для сохранения устойчивого роста на рынке.

#dell #сокращения
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