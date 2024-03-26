По облигациям будет объявлен дефолт.

Отрицающая наличие у неё намерений подвернутся банкротству американская компания Fisker, как отмечает Electrek, на этой неделе всё же была вынуждена сообщить о провале переговоров с потенциальным стратегическим партнёром, который мог бы обеспечить её некоторыми финансовыми ресурсами для продолжения деятельности. Напомним, что этот разработчик электромобилей в какой-то мере уникален своей ориентированностью на использование услуг контрактных производителей для выпуска электромобилей. Собственный капитал Fisker не так велик, но на фоне ценовых войн, снижения спроса на электромобили и общей макроэкономической нестабильности компания всё дальше вязнет в проблемах.

реклама

Источник изображения: Fisker

Рассчитывать на спасение силами того самого таинственного стратегического партнёра Fisker теперь не может, а потому последовавшее падение курса акций производителя на 30% вынудило площадку NYSE приостановить торги ими и объявить о грядущем делистинге в соответствии с правилами биржи. Fisker также придётся выкупить свои конвертируемые облигации со сроком погашения в 2026 году и объявить отказ от обязательств по облигациям со сроком погашения в 2025 году. Не исключено, что торги акциями Fisker при этом продолжатся на внебиржевом рынке. О неизбежности банкротства все эти события ещё не говорят, но заметно уменьшают шансы Fisker выжить на конкурентном рынке электромобилей.