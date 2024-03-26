Так распорядился Илон Маск.

По информации CNBC, Илон Маск (Elon Musk) решился пойти на сомнительные меры в попытках усилить активность по продвижению программно-аппаратных комплексов Tesla, помогающих избавить водителя от многих функций управления одноимёнными электромобилями. Отныне при передаче электромобилей покупателям на территории Северной Америки сотрудники Tesla должны будут установить на них программное обеспечение FSD версии 12.3.1 и провести небольшую демонстрацию его возможностей в ходе небольшой пробной поездки.

реклама

Источник изображения: Tesla

Данные меры, с одной стороны, направлены на повышение осведомлённости потенциальных пользователей FSD о возможностях этой системы, ведь некоторые автовладельцы откровенно пренебрегают безопасностью, рассчитывая на способность «автопилота» всё сделать за них. С другой стороны, Маск пытается напомнить, что одним из достоинств электромобилей Tesla является потенциальная способность передвигаться в автоматическом или близком к нему режиме. Территория демонстрации работы FSD ограничена Северной Америкой по той причине, что компания тренирует свои нейронные сети именно в этом регионе, и полноценный доступ к FSD у тех же европейцев появится позже, чем у американцев.