Один из главных недостатков электромобилей тем самым будет устранён.

Президент и председатель совета директоров китайского производителя тяговых аккумуляторов CATL Робин Цзэн (Robin Zeng) в интервью Bloomberg сообщил о неминуемой консолидации китайского рынка электромобилей, которой его компания не боится. Напомним, что CATL является крупнейшим производителем тяговых батарей для электромобилей, но специализируется на так называемых LFP-аккумуляторах, использующих в своём составе фосфат железа. Они дешевле в производстве и обладают большим ресурсом, а также меньше подвержены риску воспламенения, но обеспечивают низкую плотность хранения заряда по сравнению с батареями на основе никеля, кобальта и марганца.

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Источник изображения: CATL

Не без гордости Робин Цзэн заявил, что CATL нашла способ создавать батареи, способные восполнять заряд хода за 10 минут, и считает необходимым сократить это время ещё сильнее. Рынку нужны батареи с новыми потребительскими качествами, как убеждён глава CATL. Помимо быстрой зарядки, они должны лучше себя проявлять при эксплуатации в холодную погоду. Компания уже работает над созданием натрийионных батарей, которые как раз отвечают этим требованиям, и при этом дешевле в производстве нынешних литийионных.

CATL также создала тяговую батарею, обеспечивающую запас хода 1000 км, и разрабатывает новый тип аккумуляторов, которые можно будет применять в авиации в составе тяговых батарей. Хотя компания обладает достаточными для своего развития средствами, она готовится ко вторичному размещению акций в Гонконге, чтобы позволить некоторым из своих стратегических партнёров вложить деньги в собственные технологии. Определённую угрозу для бизнеса CATL представляют геополитические факторы, но руководитель компании убеждён, что доверительные отношения с партнёрами позволяет преодолеть любые ограничения. За потенциальным исходом будущих президентских выборов в США основатель CATL следит с нескрываемым интересом, но признаётся, что вынужден больше времени уделять работе.