Обе новинки получили процессоры Intel Core Ultra с нейродвижком NPU.

Компания Microsoft анонсировала новые продукты для бизнес-сегмента – планшет-трансформер Surface Pro 10 и ноутбук Surface Laptop 6. Новинки, пока недоступные широкой публике, были представлены в рамках корпоративного онлайн-мероприятия и демонстрируют намерение редмондцев обеспечить интеграцию искусственного интеллекта в обыденную рабочую практику бизнес-пользователя.

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Surface Pro 10 и Laptop 6 оснащены процессорами Intel Core Ultra, эффективность которых была улучшена благодаря нейронному движку NPU, который значительно увеличивает производительность в задачах, связанных с нейросетями. Объёмы оперативной памяти и встроенных накопителей трансформера и ноутбука варьируются в диапазоне от 8 до 64 Гбайт для ОЗУ и от 256 Гбайт до 1 Тбайт для SSD, обещая производительность «в два раза больше», чем у предшественников.

В плане дизайна серьёзных изменений не прослеживается, но при этом DisplayPixelSense Flow с его внушительной яркостью и антибликовым покрытием предлагает 33% прибавку в яркости и более высокий уровень контрастности по сравнению с предыдущими моделями. Особое внимание стоит уделить камерам обоих устройств, разрешение которых увеличено и дополнено возможностью накладывания эффектов через NPU, а также наличием биометрической системы входа Windows Hello.

По заявлению компании, автономность новой техники достигает до 19 часов работы, что является заметным улучшением по сравнению с предыдущими моделями. Предварительный приём заказов начался 21 марта, а первые отгрузки намечены на 9 апреля текущего года, цены пока не раскрыты.

Это не первый опыт Microsoft по выпуску продуктов исключительно для бизнес-клиентов. Ранее были анонсированы Surface Go 3 для бизнеса и Surface Pro 7+ for Business. В мае ожидается расширение серии Surface за счёт продукции на базе Snapdragon X от Qualcomm, которая будет ориентирована на потребительский сегмент, в то время как представленные ныне новинки продолжат своё существование в интеллектуальной экосистеме Intel, подчёркивая разделение между корпоративными и потребительскими технологиями.