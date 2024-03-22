Чтобы обсудить развитие местной экономики.

По информации The Wall Street Journal, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) будет не единственным представителем крупного американского бизнеса, посетившим Форум по развитию Китая, который начнёт свою работу в Пекине в это воскресенье. Из 85 представителей бизнеса на этом мероприятии 34 будут являться главами крупным американских корпораций, среди которых упоминаются Apple, AMD, Micron Technology и HP Inc. Генеральный директор последней, Энрике Лорес (Enrique Lores) вообще посетит это регулярное мероприятие впервые. Что характерно, в прошлом году интересы американского бизнеса на форуме в Пекине представляли всего 24 руководителя.

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Источник изображения: South China Morning Post

В ноябре прошлого года Си Цзиньпин и делегация китайских чиновников посетили Сан-Франциско для встречи с представителями американского бизнеса, а теперь китайская сторона пригласила заинтересованных зарубежных бизнесменов в столицу КНР в качестве ответного жеста. Основные заседания участников форума намечены на два первых дня, будут обсуждаться вопросы экономического развития Китая, искусственного интеллекта и изменений климата. В среду перед участниками форума может выступить Си Цзиньпин, а может и не выступить — по словам источников, его участие будет под вопросом буквально до последней минуты.