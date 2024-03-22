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По информации The Wall Street Journal, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) будет не единственным представителем крупного американского бизнеса, посетившим Форум по развитию Китая, который начнёт свою работу в Пекине в это воскресенье. Из 85 представителей бизнеса на этом мероприятии 34 будут являться главами крупным американских корпораций, среди которых упоминаются Apple, AMD, Micron Technology и HP Inc. Генеральный директор последней, Энрике Лорес (Enrique Lores) вообще посетит это регулярное мероприятие впервые. Что характерно, в прошлом году интересы американского бизнеса на форуме в Пекине представляли всего 24 руководителя.
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В ноябре прошлого года Си Цзиньпин и делегация китайских чиновников посетили Сан-Франциско для встречи с представителями американского бизнеса, а теперь китайская сторона пригласила заинтересованных зарубежных бизнесменов в столицу КНР в качестве ответного жеста. Основные заседания участников форума намечены на два первых дня, будут обсуждаться вопросы экономического развития Китая, искусственного интеллекта и изменений климата. В среду перед участниками форума может выступить Си Цзиньпин, а может и не выступить — по словам источников, его участие будет под вопросом буквально до последней минуты.