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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA не видит будущего без сотрудничества с TSMC и другими азиатскими компаниями
И рассчитывает на благоприятный исход противостояния Китая и США.

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По информации Nikkei Asian Review, на пресс-конференции во время GTC 2024 основатель и глава NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) выразил надежду, что противостояние между США и Китаем не дойдёт до той острой фазы, которая вынудит его компанию отказаться от сотрудничества со своими азиатскими партнёрами. При этом NVIDIA обязуется следовать требованиям американских законов в сфере экспортного контроля.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

В целом основатель NVIDIA рассчитывает на более конструктивное развитие международных отношений. «Цель наций не заключается в поддержании враждебности», — заявил генеральный директор компании. Он добавил, «что сценарий ссудного дня вряд ли случится», и в NVIDIA никто на него не рассчитывает.

Взаимоотношения NVIDIA и TSMC, по словам главы первой из компаний, будут становиться всё более тесными. Бизнес обеих компаний будет развиваться и расти, как убеждён Хуан. Он не стал пояснять, будет ли NVIDIA создавать для Китая отдельную версию ускорителей Blackwell, которая отвечала бы актуальным требованиям в сфере экспортного контроля, но пояснил, что некоторые из ускорителей предыдущего поколения продолжают поставляться NVIDIA своим китайским клиентам. Компания делает всё возможное, чтобы оптимизировать свой ассортимент продукции для Китая и обслуживать местных клиентов.

#nvidia #сша #китай #tsmc #санкции #тайвань
Источник: asia.nikkei.com
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