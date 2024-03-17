Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики Citi: пузырь на фондовом рынке из-за ИИ лопнет не в этом году
Время заработать на росте акций NVIDIA ещё есть.

реклама

Специалисты по биржевым инвестициям расходятся во мнении по поводу продолжительности роста котировок акций компаний, связанных с сегментом искусственного интеллекта, но представители Citi занимают по этому вопросу взвешенную позицию. С одной стороны, они признают, что на рынке может сформироваться «пузырь», который рано или поздно лопнет. С другой стороны, они считают, что случится это точно не в текущем году, и рост котировок может продолжиться и в 2025 году.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Сравнивая нынешнюю ситуацию со знаменитым кризисом «дот-комов» в конце 2000 года, представители Citi поясняют, что сейчас на фондовом рынке складывается ситуация, напоминающая 1999 год, но при этом рост котировок акций на данный момент носит менее спекулятивный характер, чем тогда. По крайней мере, ёмкость рынка компонентов для систем искусственного интеллекта растёт уверенными темпами, в прошлом году она выросла с $40 до $90 млрд, и в ближайший год тенденция не переломится. Напомним, что «пузырь» начала этого века начал лопаться ближе к концу 2000 года, поэтому из сравнения текущей ситуации с 1999 годом в том же масштабе времени можно сделать вывод, что у желающих заработать на буме ИИ инвесторов ещё есть время.

#nvidia #аналитика #финансы #искусственный интеллект #акции
+
Написать комментарий (0)
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
Южнокорейские разработчики ускорителей для ИИ пытаются составить конкуренцию NVIDIA
NVIDIA B200 может оказаться несуществующим чипом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
14
"Аргайл: Супершпион" - бестолковый и не смешной фильмец (субъективный обзор)
2
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
23
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
43
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
60
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году
11
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
16
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Как включить режим разработчика на Android и iPhone
+
В России разрабатывают "Герань" с функциями дальнего разведчика и комплекса целеуказания
+

Сейчас обсуждают

BlackPahan
08:30
Автор школу прогуливал? Числовая апертура из 1/3 превратилась в 0,33. А что там было в оригинале вместо мдж можно только догадываться. МДж или мДж? Так то 9 порядков разница.
ASML предоставила свой новый аппарат для литографии в крайнем ультрафиолете
Ghost Of-Opera
08:25
У Монтех модели "Кинг 95" и "Кинг 95 Про" давно в продаже с такой же закруглённый мордой. Только у Монтеха (на "Про" точно) есть в комплекте замена на решетку с фильтрами на случай перестановки кулеро...
Trust представила стильный и просторный игровой стол Luminus RGB
Дед Мороз
08:25
Спейс х сделает новую станцию эта уже хлам
SpaceX не разрешили размещать спутники Starlink на низких орбитах из-за рисков для МКС
Робин Гудеичь
08:24
Да была бы хотя бы радуга, а-то же набор цветов) КОЖЗГСФ
Core i9-14900KS vs Ryzen 7 7800X3D – смогла ли Intel выпустить самый быстрый игровой процессор
Дед Мороз
08:22
А кому то нужен мкс?
SpaceX не разрешили размещать спутники Starlink на низких орбитах из-за рисков для МКС
Дед Мороз
08:19
Нужно разрешение на прямую продажу Китая машин в России и цены будут нормальные. Если будут за юани по своему гос.курсу продавать, то не нужно никакой гранды ...
BYD предлагает уже пять моделей электромобилей стоимостью менее $14 000
Олесь Кука
08:14
LFS ему уже предлагали. Отмолчался))
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Дед Мороз
08:12
В Китае производство машин с двс за 23 год упало на рекордные 37 процентов. Китай драйвер энергоперехода. https://gazeta-ru.turbopages.org/turbo/gazeta.ru/s/business/news/2024/03/16/22562623.shtml
В Германии упали продажи электромобилей из-за отмены правительственных субсидий
АГУРЧИХА
08:11
как в сравнении с 3070? как насчет стримов и рендера видео она лучше 3070 будет?
Цена AMD Radeon RX 7700 XT опускается до $399
Владимир Никифоров
08:05
А что Германии даст этот "лишний месяц" конфликта?
Шольц: доходы от замороженных российских активов будут направлены на вооружения для Киева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем