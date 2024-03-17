Время заработать на росте акций NVIDIA ещё есть.

Специалисты по биржевым инвестициям расходятся во мнении по поводу продолжительности роста котировок акций компаний, связанных с сегментом искусственного интеллекта, но представители Citi занимают по этому вопросу взвешенную позицию. С одной стороны, они признают, что на рынке может сформироваться «пузырь», который рано или поздно лопнет. С другой стороны, они считают, что случится это точно не в текущем году, и рост котировок может продолжиться и в 2025 году.

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Источник изображения: NVIDIA

Сравнивая нынешнюю ситуацию со знаменитым кризисом «дот-комов» в конце 2000 года, представители Citi поясняют, что сейчас на фондовом рынке складывается ситуация, напоминающая 1999 год, но при этом рост котировок акций на данный момент носит менее спекулятивный характер, чем тогда. По крайней мере, ёмкость рынка компонентов для систем искусственного интеллекта растёт уверенными темпами, в прошлом году она выросла с $40 до $90 млрд, и в ближайший год тенденция не переломится. Напомним, что «пузырь» начала этого века начал лопаться ближе к концу 2000 года, поэтому из сравнения текущей ситуации с 1999 годом в том же масштабе времени можно сделать вывод, что у желающих заработать на буме ИИ инвесторов ещё есть время.