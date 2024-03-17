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Новости Hardware Алексей Сычёв
SpaceX тайно формирует сеть из сотен разведывательных спутников по заказу спецслужб США
С 2020 года уже было запущено несколько прототипов.

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Правительственные субсидии и заказы принято считать теми «дрожжами», на которых поднялся бизнес частной аэрокосмической компании Илона Маска (SpaceX), а его готовность сотрудничать с оборонными ведомствами иллюстрируется хотя бы активным использованием спутниковой сети связи Starlink для передачи информации в районах боевых действий на территории Украины.

Теперь Reuters со ссылкой сразу на пять независимых источников сообщает, что ещё в 2021 году подразделение Starshield компании SpaceX заключило в условиях повышенной секретности контракт с Национальным управлением военно-космической разведки США (NRO), который подразумевает создание сети из сотен разведывательных спутников. По условиям контракта американское разведывательное ведомство должно заплатить компании Илона Маска около $1,8 млрд.

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Источник изображения: SpaceX

В случае успеха данная спутниковая группировка позволит американским военным гораздо быстрее находить цели почти на всей поверхности Земли. Впервые о существовании данного контракта ещё в феврале сообщило издание The Wall Street Journal. Агентство Reuters подчёркивает, что речь идёт о создании сети из сотен низкоорбитальных разведывательных спутников. NRO в ответ на обращение Reuters заявило, что создаёт передовую сеть разведывательных спутников, но отказалось вдаваться в подробности относительно привлекаемых для этого компаний.

Более десяти прототипов подобных спутников были запущены с 2020 года одновременно с прочими, их выводили на орбиту ракеты-носители SpaceX Falcon 9. Правительственная база данных об орбитальных объектах содержит упоминания о нескольких спутниках, которые никак не идентифицируются. По мнению Reuters, это как раз и есть прототипы разведывательных спутников SpaceX. Как утверждается, разведывательная сеть Starshield будет работать независимо от коммерческой Starlink. Для скоростной передачи информации между спутниками на орбите будут использоваться лазеры, как поясняют источники. Разработкой оборудования для этих спутников занимается сторонняя компания.

#илон маск #космос #spacex #starlink #спутники-шпионы
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