А ещё – в условиях дождя и в тёмное время суток.

Дочернее подразделение Amazon, компания Zoox, помимо адаптированных под беспилотное управление кроссоверов Toyota Highlander, в США испытывает и транспортные средства собственной разработки, которые полностью лишены органов управления в виде руля или педалей. Они отличаются повышенной манёвренностью и удобством посадки, оснащаются множеством датчиков, необходимых для полностью беспилотного функционирования. Как сообщает Reuters, недавно Zoox получила разрешение более активно тестировать свои прототипы на улицах Лос-Анджелеса.

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Источник изображения: Zoox

Во-первых, была повышена предельная скорость передвижения в светлое время суток, на 16 км/ч до 72 км/ч. Во-вторых, в Неваде район, в котором разрешаются такие испытания, был увеличен в площади в пять раз, хотя он всё равно измеряется несколькими квадратными километрами. Условия дорожного движения в этом районе довольно сложные, так что Zoox надеется, что изменения позволят быстрее обучить фирменное программное обеспечение уверенно управлять транспортными средствами.

В-третьих, прототипам Zoox в указанных районах США разрешено ездить в условиях небольшого дождя и в тёмное время суток. Данные условия должны усложнять работу датчиков и камер, поэтому работоспособность бортовых систем при воздействии этих факторов важно обеспечить для безопасного передвижения беспилотных такси Zoox.