Но не раньше, чем развернёт серийный выпуск в Неваде.

Визит в Германию, приуроченный к восстановлению работы местного предприятия Tesla, глава компании Илон Маск (Elon Musk), как сообщает Electrek со ссылкой на немецкие СМИ, использовал для важного заявления о планах компании. По его словам, имело бы смысл организовать производство электрических грузовиков Semi на предприятии в окрестностях Берлина для европейского рынка.

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Источник изображения: Engage Tesla

Если учесть, что и в Неваде эти грузовики пока собираются по временной схеме в небольших количествах, и расширение предприятия под серийный выпуск Tesla Semi здесь началось только в январе текущего года, рассчитывать на быструю организацию выпуска таких машин в Германии не приходится. Первоначально Илон Маск планировал наладить выпуск Tesla Semi в количестве 50 000 штук в год уже по итогам текущего года, но теперь очевидно, что до этого уровня компании ещё очень далеко.