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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Стейси Смит вернулся в Intel, войдя в состав совета директоров
Ранее он был финансовым директором компании.

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Ныне являющийся исполнительным председателем совета директоров японской компании Kioxia Стейси Смит (Stacy Smith) проработал до 2018 года в Intel около тридцати лет, а с 2007 по 2016 годы он занимал пост финансового директора. Он также успел поработать с нынешним генеральным директором компании Патриком Гелсингером (Patrick Gelsinger), когда тот выступал в роли технического директора Intel. По информации Bloomberg, на днях Стейси Смит был назначен в состав совета директоров Intel.

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Источник изображения: Intel

Смит, с учётом своего опыта работы на посту финансового директора Intel, войдёт в состав комитета по аудиту и финансам. Для компании сейчас важно эффективное использование финансовых ресурсов, поскольку она серьёзным образом перестраивает бизнес, пытаясь вернуть себе технологическое лидерство в сфере литографии и стать вторым по величине контрактным производителем чипов в мире к концу текущего десятилетия. Надзор опытного руководителя за финансовыми потоками ей не повредит, и с этой точки зрения назначение Стейси Смита кажется весьма своевременным.

#intel #совет директоров #стейси смит
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