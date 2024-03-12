Всё идёт по отработанному сценарию, проверенному ещё на Huawei.

Пока компания Tesla пытается реализовать полный автопилот с использованием лишь изображений, получаемых с бортовых камер электромобиля, многие китайские конкуренты стараются подстраховать камеры и радары оптическими радарами, также известными под обозначением «лидар». При помощи лазерных лучей в невидимом спектре они собирают картину взаимного расположения объектов на сотни метров перед транспортным средством, позволяя распознавать препятствия даже в темноте и в условиях ограниченной видимости.

Как сообщает Nikkei Asian Review, контролирующая 47% мирового рынка лидаров китайская компания Hesai Technology в феврале прошлого года смогла разместить свои акции на фондовой площадке Nasdaq в США, но в январе этого года Пентагон добавил её в список «китайских военных компаний», прямо или косвенно работающих на рынке США. При этом ряд американских парламентариев настаивают на включении Hesai в санкционные списки и запрет на импорт её продукции в США, поскольку при помощи лидаров этой марки китайские спецслужбы якобы могут собирать информацию об объектах на территории страны.

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Источник изображения: Getty Images

Hesai свои связи с какими-либо военными проектами и компаниями категорически отрицает, но маховик традиционных в таких случаях экономических репрессий, похоже, уже запущен. Китайский производитель лидаров считает, что такими мерами Пентагон пытается лоббировать интересы менее успешных производителей лидаров, зачищая для них рынок США. Нанятые Hesai американские лоббисты прекратили сотрудничать с компанией с прошлого месяца. Американские компании Velodyne и Ouster обвиняют Hesai в незаконном использовании их интеллектуальной собственности.