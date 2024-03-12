В эту страну мигрируют китайские предприятия компаний со всего мира.

Издание Financial Times опубликовало довольно большую заметку, посвящённую новейшим изменениям в экономике Малайзии на фоне роста противоречий между США и КНР. В этой стране с 1972 года функционирует предприятие Intel по тестированию и упаковке чипов, и целом Малайзия является шестым по величине экспортёром электроники в мире и крупнейшим на американском направлении, поэтому интерес к инвестициям в профильный сектор экономики этой страны в последнее время проявляют не только американские, но и китайские производители.

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Источник изображения: Intel

Интерес западных компаний к локализации производства в Малайзии можно объяснить стремлением снизить зависимость от Китая. Компании из КНР, опять же, являются поставщиками американских компаний, они просто вынуждены переносить свои предприятия в прочие страны, а Малайзия в этом отношении сочетает как наличие необходимого опыта, так и прочие привлекательные условия.

Впрочем, бурный рост полупроводникового производства в Малайзии в последние годы уже породил ряд специфических проблем. Земельные участки в определённых районах стран выросли в цене более чем на 60%, дорожная инфраструктура перестала справляться с потоком транспорта, а ещё в Малайзии ощущается дефицит квалифицированных кадров. Ежегодно около 5000 выпускников местных вузов осваивают инженерные специальности, но уровень зарплат на соответствующих позициях пока не стимулирует молодёжь идти этим путём, а соседний Сингапур оттягивает на себя некоторую часть молодых специалистов за счёт более дальновидной кадровой политики. Всего же полупроводниковая отрасль Малайзии сейчас нуждается примерно в 50 000 специалистов. В идеале местные власти также хотели бы запустить на территории страны обработку кремниевых пластин для выпуска чипов, но пока специализация малазийских предприятий ограничивается тестированием и упаковкой, хотя и на этом направлении наблюдается определённый технологический прогресс.