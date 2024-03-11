Сейчас главная задача — «пристреляться».

На технологической конференции Morgan Stanley финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) признался, что в рамках передового техпроцесса 18A компания не собирается предлагать сторонним клиентам выпуск их чипов в больших количествах. По сути, на данном этапе сотрудничества с другими разработчиками перед Intel стоит задача продемонстрировать свои технологические возможности и наладить с ними взаимодействие по адаптации их разработок к своим техпроцессам.

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Источник изображения: Intel

Как добавил Зинснер, у Intel есть сторонние клиенты и на техпроцесс Intel 3, и на техпроцесс Intel 16, но поскольку последние не были изначально адаптированы под выпуск продукции сторонней разработки, запуск массового производства таких чипов требует большего времени, чем в случае с Intel 18A, который изначально настроен на использование в связке со сторонними разработками.