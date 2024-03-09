Причём это касается и R1S, и R1T, а не только R2.

Калифорнийский автопроизводитель Rivian свои кроссоверы и пикапы изначально ориентировал на рынок Северной Америки, но в некоторых его действиях прослеживается стремление наладить поставки собственной продукции за его пределы. Это в большей степени закономерно для представленных вчера представителей семейства R3, поскольку массовые электромобили должны помочь компании стать прибыльной, а географический охват рынка для этого должен быть максимальным.

В интервью Electrek основатель Rivian Роберт Скариндж (Robert Scaringe) признался, что уже поставляемые электромобили R1S и R1T после программного обновления смогут отдавать заряд внешним потребителям, чтобы питать не только электроинструмент, но и целый дом. Правда, для этого автовладельцам придётся обзавестись инвертором, подключаемым к зарядному порту электромобиля, но желающих заполучить подобную опцию такая трудность не остановит.

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Источник изображения: Rivian

В случае с представленным на этой неделе семейством Rivian R2 это не понадобится, поскольку розетка на 240 В будет изначально устанавливаться на эти электромобили. На свежие экземпляры R1S и R1T компания тоже готова устанавливать такую розетку, но удастся ли её приспособить на уже проданные машины, не уточняется. Для электромобилей, ориентированных на любителей активного отдыха, наличие бортовой электросети с возможностью подключения бытовых приборов и электроинструмента является важной функцией. В отдельных случаях от Rivian можно будет даже заряжать другой электромобиль, но достаточно медленно из-за потерь на преобразованиях.