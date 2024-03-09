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Под санкциями США и их ближайших сотрудников уже давно находятся крупнейший контрактный производитель чипов в Китае (SMIC) и крупнейший производитель твердотельной памяти (YMTC), но если верить Bloomberg, американские власти готовятся ввести санкции и против компании CXMT, которую принято считать лидером по выпуску микросхем оперативной памяти. Данную компанию планирует добавить в «чёрный список» профильное бюро Министерства торговли США.
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CXMT не будет единственным новым членом этого списка, компанию ей составят ещё пять представителей китайской промышленности. Примечательно, что не так давно появилась информация о закупке компанией CXMT оборудования для производства памяти типа HBM, которую она фактически ещё выпускать не умеет. Это было сделано как раз с учётом возможного введения санкций. Если намерения американских властей будут реализованы, то CXMT утратит доступ к передовому технологическому оборудованию зарубежного производства. С этой точки зрения его заблаговременная закупка имела смысл для китайского производителя.