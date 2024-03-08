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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC выпускает 7-нм чипы Huawei с использованием американского оборудования
Очередной повод усилить санкции против Китая.

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Под недавнюю инициативу американских властей об усилении санкций против Китая у агентства Bloomberg нашёлся информационный материал, утверждающий о способности SMIC выпускать 7-нм чипы для Huawei в условиях санкций на оборудовании, полученном от американских компаний Applied Materials и Lam Research.

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Источник изображения: Applied Materials

Впрочем, особого криминала в этой истории не обнаруживается, поскольку соответствующее оборудование, по словам источников, было получено SMIC ещё до введения новой волны санкций США в октябре 2022 года. Тем не менее, использовать этот повод для дальнейшего ужесточения экспортных ограничений в отношении Китая заинтересованные политические силы, вне всякого сомнения, попробуют.

#полупроводники #huawei #санкции #smic #applied materials #lam research
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